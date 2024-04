Innsbrucker küren in Stichwahl neues Stadtoberhaupt

© APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 14. April küren die Innsbrucker am Sonntag in einer Stichwahl das neue Stadtoberhaupt. Die Entscheidung fällt zwischen Amtsinhaber Georg Willi (Grüne) und seinem Herausforderer, "JA - Jetzt Innsbruck"-Frontmann und Ex-ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber. Die Wahllokale öffnen um 7.30 Uhr und schließen um 16.00 Uhr. 100.564 Wahlberechtigte sind aufgerufen, den neuen Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt zu wählen.

von APA