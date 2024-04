Innsbruck-Wahl-Favoriten gelassen und optimistisch

© APA/EXPA/JOHANN GRODER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl ist am Sonntag in vollem Gange - und das bei strahlendem Sonnenschein. Die als Favoriten auf den Einzug in die Direktwahl gehandelten Spitzenkandidaten - Grünen Bürgermeister Georg Willi, Markus Lassenberger (FPÖ), Florian Tursky (das Neue Innsbruck) und Johannes Anzengruber (JA-Jetzt Innsbruck) schritten allesamt - zumindest nach außen - gelassen und optimistisch zu den Wahlurnen.

von APA