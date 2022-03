ING-Kredite von 700 Mio. Euro von Sanktionen betroffen

Die niederländische Großbank ING bekommt die Sanktionen gegen bestimmte russische Unternehmen und Personen zu spüren. Ausstehende Kredite im Wert von rund 700 Millionen Euro seien davon betroffen, teilte ING mit. Wo genau das Geld liegt wurde nicht näher genannt. In der Ukraine habe ING Kredite in Höhe von 500 Mio. Euro ausstehen. In Russland belaufe sich der Betrag auf 5,3 Mrd. Euro. Der Swift-Ausschluss wirke sich derzeit jedoch nicht auf die Bank aus.