Inflationsrate in Japan steigt auf höchsten Wert seit 1981

Die Inflationsrate in Japan ist im vergangenen Monat auf den höchsten Wert seit Ende 1981 gestiegen. Die Verbraucherpreise seien im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent gestiegen, teilte am Freitag die Regierung in Tokio mit. Besonders große Preissprünge habe es bei verarbeiteten Lebensmitteln und Energie gegeben, aber auch Klimaanlagen wurden beispielsweise teurer.

Mit 3,7 Prozent liegt die Entwicklung der Verbraucherpreise noch deutlich unter der anderer westlicher Staaten wie die USA, Großbritannien oder auch Deutschland. Zugleich ist die Inflationsrate aber auch deutlich höher als das von der Zentralbank ausgegebene Ziel von 2 Prozent. Japan leidet wie viele Staaten unter den wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, zu denen unter anderem gestiegene Energiepreise zählen.