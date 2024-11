© APA/APA/dpa/Patrick Pleul home Aktuell Nachrichtenfeed

Im November 2024 waren die Preise laut einer ersten Schätzung in Österreich im Durchschnitt um 1,9 Prozent höher als im November 2023. Im Vergleich zum Vormonat Oktober steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,3 Prozent. "Der leichte Anstieg nach 1,8 Prozent im Oktober geht in erster Linie darauf zurück, dass die Energiepreise die Teuerung nicht mehr ganz so stark dämpfen", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Mitteilung.