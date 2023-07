Inflationsrate geht in EU und Eurozone weiter zurück

Die Inflation geht sowohl EU-weit als auch in der Eurozone weiter zurück: Die jährliche Inflationsrate im Euroraum sank laut am Mittwoch von Eurostat veröffentlichten Daten im Juni 2023 auf 5,5 Prozent, gegenüber 6,1 Prozent im Mai. EU-weit ging die Teuerung auf 6,4 Prozent zurück - nach 7,1 Prozent im Vormonat. Vor einem Jahr war der Wert mit 8,6 bzw. 9,6 Prozent noch deutlich höher. Auch in Österreich sank die Teuerung gegenüber Mai um einen Prozentpunkt auf 7,8 Prozent.

Im Juni 2022 hatte die österreichische Inflationsrate nach den Berechnungen des EU-Statistikamts noch 8,7 Prozent ausgemacht. Die Werte liegen tendenziell etwas unter den von der Statistik Austria ermittelten. In den EU-Staaten ist der Preisauftrieb unterschiedlich stark: Während in Ungarn (19,9 Prozent), der Slowakei (11,3 Prozent) und Tschechien (11,2 Prozent) sehr hohe Inflationsraten gemessen wurden, war die Teuerung in Luxemburg (1,0 Prozent), Belgien und Spanien (je 1,6 Prozent) vergleichsweise niedrig. Deutschland liegt mit 6,8 Prozent leicht über dem Durchschnitt.

Deutlich gesunken sind im Euroraum im Juni die Energiepreise: Sie gingen im Jahresvergleich um 5,6 Prozent zurück, nach minus 1,8 Prozent im Mai. Die Teuerungsrate für Lebensmittel, Alkohol und Tabak sank leicht auf 11,6 Prozent, nach 12,5 Prozent im Mai. Die Preise für Dienstleistungen erhöhten sich im Juni um 0,4 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Die Kernrate, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak nicht eingerechnet werden, stieg im Juni wieder leicht auf 5,5 Prozent (5,3 Prozent im Mai).