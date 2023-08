Inflation in Tokio verlangsamt sich im August weiter

Die Kerninflation in Japans Hauptstadt hat sich im August weiter verlangsamt, liegt aber immer noch deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank Bank of Japan (BOJ). Wie am Freitag aus offiziellen Daten der Regierung hervorging, stieg der Kernverbraucherpreisindex (VPI) für Tokio, der Ölprodukte einschließt, aber die Preise für frische Lebensmittel ausschließt, im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent.

Nach einem Anstieg von 3,0 Prozent im Juli übertraf er damit den 15. Monat in Folge das Zwei-Prozent-Ziel der BOJ. Ein sprunghafter Anstieg der weltweiten Rohstoffpreise im vergangenen Jahr veranlasste viele japanische Unternehmen, ihre Preise zu erhöhen und die höheren Kosten an die Haushalte weiterzugeben. Das führte dazu, dass die Inflation länger über dem Ziel der japanischen Notenbank blieb, als die politischen Entscheidungsträger ursprünglich erwartet hatten.

Die Daten für Tokio, die als Frühindikator für landesweite Trends gelten, ergänzen die jüngsten Anzeichen für einen zunehmenden Inflationsdruck in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt.