Inflation in Italien weiter rückläufig

In Italien hat sich der Preisauftrieb im September den zweiten Monat in Folge deutlich abgeschwächt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) stiegen auf Jahressicht um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt Istat nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die niedrigste Teuerungsrate seit Mai, und sie wurde von Analysten im Schnitt so erwartet.

von APA