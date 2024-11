Inflation in Eurozone zieht im November erneut an

© APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Inflation in der Eurozone hat erneut zugenommen. Die Preise für Waren und Dienstleistungen in der 20-Länder-Gemeinschaft erhöhten sich im November um durchschnittlich 2,3 % binnen Jahresfrist, wie das EU-Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Befragte Volkswirte hatten mit dieser Rate gerechnet, nach einer Inflation von 2,0 Prozent im Oktober und 1,7 Prozent im September.

von APA