Inflation im Juni auf 3,0 Prozent weiter gesunken

Die Inflation in Österreich ist weiter rückläufig. Im Juni sank sie auf 3,0 Prozent, nach revidiert 3,3 Prozent im Mai, gab die Statistik Austria am Mittwoch bekannt. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2021. Größter Treiber der Inflation sind weiter die Preise in Restaurant und Hotels, die gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent stiegen. Einen Rückgang gab es bei Haushaltsenergie mit Ausnahme von Strom. Dieser verteuerte sich um 5,1 Prozent. Die Mieten stiegen um 7,2 Prozent.

von APA