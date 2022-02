Inflation in Frankreich wie erwartet leicht gefallen

In Frankreich hat sich die hohe Inflation zu Jahresbeginn wie erwartet leicht abgeschwächt. Die nach europäischen Standards errechnete Inflationsrate (HVPI) fiel im Jänner auf 3,3 Prozent, im Dezember war sie bei 3,4 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt.

Eine leichte Revision der ersten Schätzung gab es hingegen bei der Preisentwicklung im Monatsvergleich. Die Verbraucherpreise legten demnach um 0,2 Prozent zu und damit etwas stärker als in der ersten Schätzung ermittelt, als nur ein Zuwachs um 0,1 Prozent gemeldet worden war. Analysten hatten hier ebenfalls eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.

Die Preisentwicklung in der zweitgrößten Euro-Volkswirtschaft ähnelt der Entwicklung im wirtschaftsstärksten Euroland Deutschland. Auch hier hat sich die Inflation zum Jahresstart abgeschwächt. Allerdings liegt die Inflationsrate in Deutschland mit 5,1 Prozent nach der europäischen Erhebungsmethode und 4,9 Prozent in der nationalen Berechnungsmethode deutlich höher.