Inflation entspannt sich in Frankreich und Spanien

Zudem wurde nach dem Ende der Olympischen Spiele von Paris einiges billiger. Die Zahlen beziehen sich auf den für europäische Vergleichszwecke genutzten sogenannten Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI). Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Rate von zwei Prozent als Idealwert für die Wirtschaft im Euroraum an.

Diese Marke wurde im September nicht nur in Frankreich, sondern auch in Spanien unterschritten. In dem EU-Südland fiel die Teuerungsrate auf 1,7 Prozent. Auch hierbei wurden Experten von dem starken Rückgang überrascht, denn sie hatten mit einem Wert von 1,9 Prozent gerechnet, nach 2,4 Prozent im August.

Die Verbraucherpreisdaten für Deutschland stehen am Montag an, die Zahlen für die gesamte Eurozone folgen am Dienstag. Befragte Ökonomen erwarten für den Euroraum einen Rückgang auf 2,0 Prozent, womit die EZB ihr Inflationsziel genau erreichen würde. Im August war die Teuerungsrate mit 2,2 Prozent noch leicht darüber gelegen.

Die EZB hat angesichts der abebbenden Inflation im Juni die Zinswende nach unten vollzogen und im laufenden Monat nachgelegt. Nun rätseln Investoren, ob die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde im Oktober einen weiteren Senkungsschritt folgen lassen oder womöglich noch bis zum Jahresende warten. Das eingetrübte Konjunkturbild im Euroraum hatte zuletzt Spekulationen befeuert, dass die Zentralbank unter Zugzwang geraten könnte.