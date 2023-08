Inflation in Deutschland ebbt etwas ab

Die Inflation in Deutschland hat im Juli etwas nachgelassen. Wegen nicht mehr so stark steigender Lebensmittelpreise kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit und bestätigte damit eine erste Schätzung von Ende Juli. Die Teuerung bleibe dennoch auf hohem Niveau, sagte Amtspräsidentin Ruth Brand. "Besonders die Preisentwicklung von Nahrungsmitteln treibt die Inflation weiter an."

Die Daten insgesamt zeigten allerdings, dass sich der Abwärtstrend bei der Inflation verbreiterte, erläuterte der wissenschaftliche Direktor des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts, Sebastian Dullien. Er rechnet für September mit einem stärkeren Rückgang.

Im Juni war die Teuerungsrate noch bei 6,4 Prozent gelegen, im Mai bei 6,1 Prozent. Von Juni auf Juli erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,3 Prozent. Energie kostete zu Beginn der zweiten Jahreshälfte um 5,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (Juni: +3,0 Prozent). Statistikamtschefin Brand begründete dies mit einem statistischen Effekt, da im Vergleichsmonat Juli 2022 die EEG-Umlage weggefallen war. Günstiger als vor einem Jahr waren trotz des Tankrabatts im Vorjahr die Kraftstoffe (-4,9 Prozent).

Nahrungsmittel verteuerten sich zwar mit 11,0 Prozent erneut besonders deutlich, allerdings nicht mehr so stark wie im Juni mit 13,7 Prozent. Dennoch mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher spürbar mehr für Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+18,9 Prozent) bezahlen.