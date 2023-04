Inflation in China im März auf 18-Monats-Tief gesunken

In China haben sinkende Lebensmittelpreise die Inflation im März auf ein 18-Monats-Tief gedrückt. Die Verbraucherpreise (VPI) zogen im März im Jahresvergleich um 0,7 Prozent an, wie aus Daten des Statistikamts NBS am Dienstag hervorgeht. Im Februar lag die Rate noch bei 1,0 Prozent. Gleichzeitig beschleunigte sich die Deflation bei den Erzeugerpreisen, sodass der Preisrückgang den sechsten Monat in Folge anhielt.

Der Erzeugerpreisindex (PPI) sank so schnell wie seit Juni 2020 nicht mehr. Er verzeichnete einen Rückgang um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Rückgang von 1,4 Prozent im Februar. Analysten hatten mit dem Wert gerechnet.

"Chinas Inflationsbericht für März deutet darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft einen Disinflationsprozess durchläuft, was auf einen größeren Spielraum für geldpolitische Lockerungen zur Ankurbelung der Nachfrage hindeutet", sagte Zhou Hao, Wirtschaftswissenschafter bei Guotai Junan International.