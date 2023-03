Infineon: Übernahme stärkt Geschäft mit Leistungshalbleitern

Der Chipkonzern Infineon baut sein Geschäft mit neuartigen Leistungshalbleitern für Elektro-Anwendungen mit einer Übernahme aus. Der kanadische Hersteller GaN Systems geht für 830 Mio. US-Dollar (777 Mio. Euro) an den Münchner Hersteller. Der Kauf wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. GaN Systems hat seinen Hauptsitz im kanadischen Ottawa und beschäftigt mehr als 200 Menschen. Die Zustimmung der Behörden steht noch aus.

Die Kanadier gehören nach Infineon-Angaben zu den weltweit führenden Anbietern von Galliumnitrid-Halbleitern, die unter anderem in Ladegeräten für Elektroautos oder mobile Geräte, Solarwechselrichtern oder bei der Stromversorgung von Rechenzentren genutzt werden. Derartige Anwendungen stünden kurz vor dem Durchbruch und führten zu einem dynamischen Marktwachstum, sagte Infineon-Chef Jochen Hanebeck.

Galliumnitrid gilt zusammen mit Siliziumkarbid als Zukunftstechnologie bei der Steuerung des Stromverbrauchs unter anderem in Elektroautos oder Ladestationen. Mit dem Material können Energieverluste beim Laden verringert werden, die sich als Abwärme zeigen. Infineon baut derzeit seine Fabrik im malaysischen Kulim für 2 Mrd. Euro aus. In dem Werk sollen Produkte auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid gefertigt werden. Die Anlage soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 den Betrieb aufnehmen.