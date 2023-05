Infineon hält sich Option für weitere Zukäufe offen

Neubiberg/Villach. Dank steigender Gewinnmargen sieht sich Infineon in einer guten Position für weitere Zukäufe. "Wir streben aber kleinere und mittlere Übernahmen an", sagte Sven Schneider, Finanzchef des Chip-Herstellers, in einem am Mittwoch im Voraus veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Focus Money". "Die können sich im Bereich von ein bis drei Milliarden Euro bewegen, nicht aber bei zehn Milliarden."

Im Jahr 2019 hatte Infineon die US-Chipfirma Cypress für 9 Mrd. Euro übernommen. Vor zwei Monaten schluckte der Konzern aus Neubiberg bei München für 830 Mio. Dollar (772,5 Mio. Euro) GaN Systems, einen kanadischen Anbieter für neuartige Leistungshalbleiter.

Die Wachstumsaussichten von Infineon beurteilt Schneider optimistisch. Die Trends zu erneuerbaren Energien, Elektromobilität und Vernetzung von Geräten (Internet of Things, IoT) versprächen jeweils zweistellige Wachstumsraten bei der Chip-Nachfrage. "Wir wollen unsere Marktanteile halten, also mitwachsen, oder ausbauen."