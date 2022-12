Industriestimmung in der Eurozone hellte sich leicht auf

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im November leicht verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg verglichen mit dem Vormonat um 0,7 Punkte auf 47,1 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis wurde damit leicht nach unten revidiert.

Mit deutlich unter 50 Punkten signalisiert der Indikator nach wie vor eine schrumpfende Wirtschaftsleistung. S&P-Chefökonom Chris Williamson sagte, dass sich die Talfahrt angesichts der Stimmungsverbesserung aber verlangsamt habe. Dies mache Hoffnung, dass die Winterrezession nicht ganz so stark ausfallen werde.