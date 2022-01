Industriestimmung im Euroraum trübt sich wieder ein

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Dezember wieder eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Forschungsunternehmens IHS Markit fiel zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 58,0 Zähler, wie Markit am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Erstschätzung wurde damit bestätigt.

Im November war der Stimmungsindikator noch erstmals seit Juni wieder gestiegen. Die Betriebe stockten ihre Lager so stark auf wie noch nie seit Beginn der Umfrage, da die Lieferschwierigkeiten etwas nachließen. "Dies dürfte - so ist zu hoffen - in naher Zukunft zu einer dringend benötigten Entlastung der Produktionslinien führen, die ja durch die Rohstoffengpässe stark belastet sind", sagte IHS Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson.

Kurz vor dem Jahresende belastete die Omikron-Variante des Coronavirus die Stimmung in den Chefetagen allerdings etwas. "Mit dem Auftauchen der Omikron-Variante in Europa stehen wir nun vor einer neuen Phase wirtschaftlicher Unsicherheit", sagte Williamson.