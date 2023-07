Industrieproduktion in der Eurozone zog im Mai leicht an

Die Unternehmen in der Eurozone haben ihre Produktion das zweite Mal in Folge hochgefahren. Sie stellten im Mai 0,2 Prozent mehr her als im Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet, nach plus 1,0 Prozent im April.

Am stärksten ging es bei den Herstellern von Investitionsgütern bergauf. Sie erhöhten ihre Produktion um 1,0 Prozent, nach einem kräftigen Plus von fast 15 Prozent im Vormonat. Energieunternehmen hingegen drosselten ihren Ausstoß um 1,1 Prozent und damit den dritten Monat hintereinander. Die gesamte Produktion lag mit 2,2 Prozent unter dem Niveau vom Mai 2022 und somit stärker als von Fachleuten mit minus 1,2 Prozent erwartet.

In der Eurozone ist die Wirtschaft zuletzt auf einen Rezessionskurs gedreht. Das Bruttoinlandsprodukt ging von Jänner bis März um 0,1 Prozent zurück. Bereits Ende 2022 war das BIP in diesem Tempo geschrumpft. Bei zwei Quartalen mit wirtschaftlicher Talfahrt in Folge sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession.