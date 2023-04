Industrie und Bau im März 2023 mit mehr Umsatz

Die Umsätze in Industrie und Bau haben im März 2023 im Jahresvergleich um 5,7 Prozent zugelegt. Das zeigen die Konjunktur-Frühschätzungen der Statistik Austria. Der Beschäftigtenindex stieg um 0,4 Prozent, der Index der geleisteten Arbeitsstunden um 0,6 Prozent.

Die Umsätze in der Industrie kletterten laut Frühschätzung im März um 6,1 Prozent, im Baubereich lag das Plus bei 2,6 Prozent. Das Arbeitsvolumen stieg im Vorjahresvergleich in der Industrie um 2,2 Prozent und fiel im Bau um 4,0 Prozent. Der Beschäftigungsindex verzeichnete in der Industrie einen Zuwachs (1,4 Prozent) und im Bau einen Rückgang (2,9 Prozent).

Für Jänner 2023 liegen bereits nominelle Daten von rund 81.000 Unternehmen des gesamten Produzierenden Bereichs (Sachgüterbereich und Bau) vor. Demnach erwirtschafteten die Unternehmen mit rund 982.000 unselbstständig Beschäftigten (+1,2 Prozent) Umsatzerlöse in Höhe von 33,8 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Jänner 2022 entspricht das einem nominellen Plus von 7,9 Prozent.

Das Transportaufkommen österreichischer Firmen auf der Straße ging im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 85,2 Millionen Tonnen zurück.