In den USA sucht Fed Nachfolger für Notenbanker Bullard

Im Bezirk St. Louis der US-Notenbank Fed ist der Startschuss für die Suche nach einem Nachfolger des Bezirkspräsidenten James Bullard gefallen. Bullard hatte im Juli seinen Rücktritt angekündigt und wechselt an die Universität Purdue. Der Leiter der Findungskommission, Jim McKelvey, kündigte am Montag an, die Suche nach einem Nachfolger werde "robust, transparent, fair und umfassend" sein. Das auf Führungskräfte spezialisierte Unternehmen Spencer Stuart werde dabei helfen.

Die Fed gehören zwölf regionale Bezirke an. Die Präsidenten dieser regionalen Fed-Banken tragen dazu bei, die Zinspolitik der Zentralbank festzulegen und Informationen über die Wirtschafts- und Finanzlage in ihren jeweiligen Bezirken zu sammeln.