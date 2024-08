In Salzburg werden Hoffmanns Erzählungen zu Hoffmanns Filmen

© APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Am Ende waren es eher "Hoffmanns Verfilmungen" als "Hoffmanns Erzählungen", die Regisseurin Mariame Clément am Dienstag auf die Bühne des Großen Festspielhauses in Salzburg brachte. Nun ist die Idee, Opernsujets im Setting eines Filmdrehs zu verorten, nicht mehr besonders originell und wurde im Vorjahr etwa beim Salzburger "Falstaff" oder der St. Margarethener "Carmen" vorexerziert. Und doch gelingen der Salzburg-Debütantin einige sinnige neue Blicke auf die Offenbach-Oper.

von APA