In Italien fehlt wegen Personalmangel eine Million Arbeitskräfte

Auch Italien beklagt akuten Personalmangel. Eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlen im Land, berichtete die italienische Arbeitsministerin Marina Elvira Calderone. "Eine Million Arbeitsplätze sind nicht besetzt. Wir arbeiten daran, dass die Unternehmen über Arbeitskräfte verfügen, die für die anstehenden Aufgaben und insbesondere für die Herausforderungen von heute und morgen ausgebildet sind, angefangen beim ökologischen und digitalen Wandel."

Im Tourismusgewerbe fehlen Schätzungen des Branchenverbands Assoturismo Confesercenti zufolge mindestens 50.000 Personen. Auch die Gastronomie ist vom Personalmangel schwer belastet. "Die Schwierigkeit, Personal zu finden, hat inzwischen strukturelle Formen angenommen und hat die Dimension eines echten Notstands erreicht. So ist es unmöglich, Spitzenbelastungen zu bewältigen, insbesondere in einigen Gebieten wie in den Badeortschaften an der nördlichen Adria. Aber auch in Sizilien und Sardinien gibt es Probleme", erklärte Vittorio Messina, Präsident des Verbands, der ein Treffen mit der Regierung plant, um die Probleme der Branche zu besprechen.

Für die Sommermonate wird ein Bedarf an etwa 210.000 Arbeitskräften in den Tourismusbetrieben erwartet. Doch Arbeitskräfte sind schwer zu finden: Tourismusunternehmen beklagen in 34 Prozent der Fälle Schwierigkeiten bei der Suche nach Fachkräften, nicht nur aufgrund unzureichender Vorbereitung, sondern zunehmend auch wegen eines Mangels an Bewerbern. Dieser Prozentsatz steigt im Gaststättengewerbe auf 52 Prozent. Vor allem Kellnerinnen und Kellner, Abwäscher und Reinigungskräfte seien schwer zu finden, beklagt Assoturismo.