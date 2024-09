Immofinanz soll restlichen CPI-Anteil an s Immo kaufen

© APA/s Immo/Kilian Blees home Aktuell Nachrichtenfeed

Die börsennotierte Immofinanz dürfte ihren Anteil an der s Immo, an der sie bereits eine kontrollierende Mehrheit von 50,6 Prozent hält, weiter ausbauen. Laut Unternehmensangaben wurden Verhandlungen mit dem tschechischen Immofinanz-Mehrheitsaktionär CPI Property Group aufgenommen, um deren Anteil von 38,37 Prozent (28.241.094 Aktien) an der s Immo zu erwerben. Genauer Kaufpreis wurde keiner genannt, die Transaktion soll aber zu einem "angemessenen Marktpreis" erfolgen.

von APA