Immobranche wünscht sich Maklerprovision für Mieter zurück

Die Immobilienbranche hängt der für Mieter und Mieterinnen abgeschafften Maklerprovision nach. Diese war im Juli 2023 gefallen. Der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer (WKÖ) forderte am Mittwoch in einem Pressegespräch "die sofortige Rücknahme des Bestellerprinzips bei Mietverträgen". Obmann Gerald Gollzenz begründet dies mit dem darniederliegenden Immobilienmarkt. Er hofft auf neue politische Konstellationen nach der Nationalratswahl.

von APA