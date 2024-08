Immobilienkonzern Aroundtown verkleinerte Verluste

© APA/Henning Larsen home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat heuer im ersten Halbjahr wieder rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 329,6 Mio. Euro an, wie das Unternehmen in Luxemburg mitteilte. Ein Jahr zuvor war wegen der Abwertung des Portfolios ein Fehlbetrag von gut 1,3 Mrd. Euro angefallen. Im Gesamtjahr 2023 war das Unternehmen wegen einer geringeren Bewertung der Immobilien deutlicher in die Verlustzone gerutscht.

von APA