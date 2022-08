s-Immo-Vorstand empfiehlt Aktionären Annahme von CPI-Übernahmeangebot

Der Vorstand sowie der Aufsichtsrat des Immobilienkonzerns s Immo empfehlen ihren Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der CPI Property Group. Der von der CPI gebotene Preis von 23,50 Euro je Aktie sei nach Einschätzung des Vorstandes und des Aufsichtsrats "fair und angemessen", teilte das Unternehmen mit. Abzüglich der am 13. Juni erfolgten Dividendenzahlung von 0,65 Euro beträgt der Angebotspreis für s-Immo-Aktionäre 22,85 Euro je Aktie.

Die CPI Property Group rund um den tschechischen Milliardär Radovan Vitek, die sich über 42 Prozent an der s Immo gesichert hat, hatte die Abschaffung des Höchststimmrechts in der Hauptversammlung am 1. Juni durchgesetzt. Nachdem die CPI Property Group das Übernahmeangebot am 15. Juli gelegt hat, können s-Immo-Anteilseigner dieses bis zum 12. August annehmen, sowie danach im Rahmen der dreimonatigen Nachfrist.