© APA/GEORG HOCHMUTH home Aktuell Nachrichtenfeed

Konjunkturflaute und Auftragsmangel lassen die Unternehmen in Deutschland bei ihrer Personalplanung so vorsichtig werden wie seit über vier Jahren nicht mehr. Das Beschäftigungsbarometer sank im November auf 93,4 Punkte, nach 93,6 Punkten im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter Tausenden Betrieben mitteilte. Mit dem sechsten Rückgang in Folge wurde der niedrigste Stand seit Juli 2020 erreicht.