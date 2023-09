Ifo: Stimmungstief deutscher Exporteure wie zu Corona-Beginn

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie ist so schlecht wie seit über drei Jahren nicht mehr. Das Barometer für die Exporterwartungen fiel im September auf minus 11,3 Punkte, von minus 6,5 Punkten im August, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Nach dem fünften Rückgang in Folge liegt der Indikator nunmehr auf dem tiefsten Stand seit Mai 2020, als die Corona-Pandemie belastete.

"Die Exportwirtschaft befindet sich in einer Schwächephase", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Ausfuhr in alle wichtigen Regionen ist gegenwärtig rückläufig."

Ein Grund dafür ist, dass Zentralbanken wie die amerikanische Fed oder die europäische EZB ihre Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation kräftig heraufgesetzt haben. Das treibt die Finanzierungskosten für Investitionen nach oben und macht viele Projekte unrentabel. "Die weltweit gestiegenen Zinsen zeigen ihre Wirkung", sagte Wohlrabe. "Sie dämpfen die Nachfrage nach deutschen Waren."

Gegenwärtig erwarten nur die Hersteller von Lederwaren und Möbeln sowie auch einige Betriebe der Nahrungsmittelindustrie einen Zuwachs bei den Exporten, wie das Ifo-Institut herausfand. Alle anderen Branchen rechnen eher mit einem rückläufigen Auslandsgeschäft. Die zwischenzeitlichen Hoffnungen auf Zuwächse in der Chemiebranche aus dem Vormonat sind demnach wieder verflogen. Auch die Automobilhersteller sind etwas skeptischer geworden. Am pessimistischsten sind gegenwärtig die Drucker.