Ifo - Kurzarbeit in Deutschland legt leicht zu

Die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland steigt ungeachtet der wirtschaftlichen Flaute kaum. Sie lag im Mai bei 144.000, nach 140.000 im Februar, wie das Ifo-Institut am Montag zu seinen vierteljährlichen Berechnungen auf Grundlage eigener Konjunkturumfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. "Die Kurzarbeit spielt in der aktuellen wirtschaftlichen Schwächephase keine bedeutende Rolle", sagte Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link.

Der Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten verharrte bei 0,4 Prozent. Einen kräftigen Anstieg - wenn auch auf niedrigem Niveau - verzeichnete der Bau. Hier wurden 10.000 Kurzarbeiter gezählt, nach 3.800 im Februar. Der Anteil stieg damit von 0,2 auf 0,5 Prozent der Beschäftigten. Die Baubranche leidet derzeit an einem Auftragsschwund, da gestiegene Zinsen und hohe Materialkosten viele Projekte unrentabel machen.

Ansonsten konzentrierten sich die Kurzarbeitenden auf die Industrie: Hier lag die Zahl bei 111.000, nach 105.000 im Februar. In der Autobranche ging sie dabei zurück von 15.000 auf 14.000 und damit von 1,6 auf 1,4 Prozent. In der Metallerzeugung und -bearbeitung sind 2,8 Prozent der Beschäftigten - insgesamt 8.000 - in Kurzarbeit.

Europas größte Volkswirtschaft steckt derzeit in einer Rezession, da das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale in Folge geschrumpft ist. Hauptgrund dafür sind sinkende Konsumausgaben infolge der Kaufkraftverluste durch die hohe Inflation.