Ifo senkt deutsche Konjunkturprognosen

Das Ifo-Institut blickt pessimistischer auf die deutsche Konjunktur. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte heuer mit 0,4 Prozent stärker sinken als noch im Frühjahr mit minus 0,1 Prozent vorausgesagt, wie die Forscher zu ihrer Sommerprognose mitteilten. Zugleich wurde die Wachstumsprognose für das kommende Jahr zurückgestutzt, und zwar von 1,7 auf 1,5 Prozent.

"Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich nur ganz langsam aus der Rezession heraus", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser in Berlin. Die Inflationsrate werde langsam sinken: von 6,9 Prozent 2022 auf 5,8 Prozent in diesem Jahr und dann auf 2,1 Prozent 2024.

Größte Bremse dürfte heuer der private Konsum sein. Wegen der hohen Inflation, die für viele Verbraucher teils deutliche Kaufkraftverluste bedeutet, dürfte er um 1,7 Prozent zurückgehen. "Erst 2024 wird er wieder zunehmen, um 2,2 Prozent", sagte Wollmershäuser.

Wegen der starken Teuerung hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins achtmal in Folge auf aktuell 4,00 Prozent heraufgesetzt. Dadurch dürften die Bauinvestitionen heuer um 2,2 Prozent sinken, 2024 sogar um 3,2 Prozent. "Der Anstieg der Baupreise geht nur langsam zurück und die Kreditzinsen werden hoch bleiben, so dass sich die Nachfrage nach Bauleistungen weiter verringern wird", so das Ifo-Institut.

Das Verarbeitende Gewerbe dürfte dank der hohen Auftragsbestände seine Produktion weiter moderat ausweiten. Mit dem allmählichen Auslaufen der Lieferengpässe dürfte es dann deutlich kräftiger expandieren.

Robust zeigt sich der Vorhersage zufolge der Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen werde zwar heuer um etwa 130.000 auf 2,55 Millionen steigen, 2024 dann aber wieder auf 2,45 Millionen sinken. Gleichzeitig dürfte die Zahl der Erwerbstätigen kräftig zulegen und im kommenden Jahr mit 46,07 Millionen ein Rekordniveau erreichen.

Sinken soll die Neuverschuldung des Staats. Lag sie im vergangenen Jahr noch bei 106 Mrd. Euro, werden für 2023 noch 69 Mrd. und für 2024 dann 27 Mrd. Euro an Defizit erwartet. Fast verdoppelt dürfte sich dagegen der deutsche Leistungsbilanzüberschuss mit dem Ausland - von 145 Mrd. Euro im vergangenen auf 269 Mrd. im kommenden Jahr. Das entspreche dann 6,3 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der von EU empfohlene Schwellenwert von 6,0 Prozent würde damit übertroffen.