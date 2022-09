Ifo - Einstellungsbereitschaft deutscher Firmen ist rückläufig

Die Unternehmen in Deutschland halten sich bei Einstellungen eher zurück. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer fiel im September auf 99,5 Punkte nach 100,9 Punkten im August, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. "Insbesondere im Dienstleistungssektor aber werden noch neue Mitarbeiter gesucht." Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Rezession und mit Blick auf den Fachkräftemangel konzentrierten sich die Firmen vor allem darauf, ihre Mitarbeiter zu halten.

In der Industrie war das Beschäftigungsbarometer erneut rückläufig. Positive und negative Antworten halten sich gegenwärtig in etwa die Waage. Bei den Dienstleistern war das Barometer laut Ifo-Institut zwar rückläufig, zeigt aber weiter eine positive Einstellungsbereitschaft. Insbesondere der IT-Sektor sowie die Rechts- und Steuerberatung suchen neue Mitarbeitende. Der Handel leidet dagegen weiter unter der schlechten Konsumstimmung. "Es kommt eher zu Entlassungen als zu Neueinstellungen." Auch im Baugewerbe sei aufgrund vieler Stornierungen Vorsicht bei der Personalplanung eingekehrt.

Derzeit stehen die Zeichen in Deutschland klar auf eine konjunkturelle Abkühlung. Die monatliche Umfrage der Münchner Forscherinnen und Forscher unter 9.000 Führungskräften zeigte Anfang der Woche, dass die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen so schlecht ist wie seit den Anfängen der Coronakrise nicht mehr. Die Energiekrise drückte den Ifo-Geschäftsklimaindex im September von 88,6 Zählern auf 84,3 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2020. "Die deutsche Wirtschaft rutscht in eine Rezession", hatte Ifo-Präsident Clemens Fuest erklärt.