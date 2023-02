IEA erhöht Prognose für Ölnachfrage wegen China-Öffnung

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat wegen der Aussicht auf ein stärkeres Wirtschaftswachstum in China die Prognose für die weltweite Rohöl-Nachfrage kräftig angehoben. In den ersten drei Monaten des Jahres dürfte die Nachfrage 500.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag höher ausfallen als bisher angenommen, heißt es in dem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten.

Im gesamten Jahr geht die IEA von einem Anstieg um 2 Mio. Barrel pro Tag aus auf im Schnitt 101,9 Mio. Barrel täglich.

In dem Bericht verweisen die IEA-Experten auf das Ende der Coronamaßnahmen in China, die im vergangenen Jahr die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt massiv belastet und die Nachfrage nach Rohöl gebremst hatten. Die Öffnung Chinas dürfte der gesamten Weltwirtschaft einen "willkommenen Schub verleihen". "Das Land ist bereit, seine etablierte Rolle als primärer Motor für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage wieder aufzunehmen", heißt es weiter.

Trotz der wohl wachsenden Nachfrage in China geht die IEA davon aus, dass es auf dem Weltmarkt für Rohöl in der ersten Jahreshälfte ein zu hohes Angebot geben werden. Auch die von Russland als Reaktion auf westliche Sanktionen angekündigten Kürzung der Fördermenge um täglich 500.000 Barrel ab März werde das Überangebot auf dem Weltmarkt nicht verhindern können.