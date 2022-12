IBM schmiedet mit Japan Allianz für High-End-Chips

IBM will gemeinsam mit Rapidus in den kommenden Jahren in Japan eine Fertigungsanlage für hochmoderne Computerchips aufbauen. Dies teilten der US-Konzern und der japanische Halbleiter-Hersteller am Dienstag mit. Details zur Finanzierung oder zum Standort des Werks nannten sie zunächst nicht.

Rapidus ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Technologiefirmen wie Sony oder NEC sowie des japanischen Staats. Es soll dazu dienen, die Chip-Produktion ins eigene Land zurückzuholen. Die USA verfolgen wegen der Spannungen mit China eine ähnliche Strategie und schränkten außerdem den Zugriff der Volksrepublik auf Hochleistungschips ein.