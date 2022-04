Iberdrola sucht offenbar Käufer für Windpark-Projekte

Der spanische Energiekonzern Iberdrola will Insidern zufolge Minderheitsbeteiligungen an Windparkprojekten in der deutschen Ostsee verkaufen. Dabei handle es sich um die Projekte Windanker, Wikinger und Baltic Eagle, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern habe die Santander Bank und die Bank of America mit dem Prozess beauftragt, sagte einer der Insider.

Iberdrola und die beiden Banken lehnten eine Stellungnahme ab. Der Bau von Offshore Windparks ist sehr kapitalintensiv. Die Projektentwickler verkaufen daher oft Anteile an Investmentfonds. Iberdrola hatte Investitionen von 800 Mio. Euro in Windanker und 2,5 Mrd. Euro in Baltic Eagle und Wikinger angekündigt. Die drei Projekte in der Ostsee sollen eine Kapazität von 1,1 Gigawatt haben. Ein Gigawatt entspricht in etwa der Leistung von zwei Kohlekraftwerken.