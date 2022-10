Hyundai erwägt den Verkauf seines Werks in Russland

Der südkoreanische Autohersteller Hyundai erwägt laut einem Medienbericht den Verkauf seines Werks in Russland. Eine Konzern-Analyse der Situation und der Zukunftsaussichten in Russland enthalte verschiedene Szenarien unter Verweis auf das schwierige Umfeld für die Durchführung normaler Finanzaktivitäten, darunter auch die Auswirkungen eines Verkaufs des russischen Werks, berichtete die Zeitung Dong-a Ilbo unter Berufung auf eine mit dem Thema vertraute Person am Dienstag.

Zusammen mit der Tochtergesellschaft Kia zählt Hyundai zu den zehn größten Autoherstellern der Welt und produziert in Russland jährlich etwa 200.000 Fahrzeuge, was etwa vier Prozent seiner weltweiten Produktionskapazität entspricht. Hyundai hatte die Produktion am Standort Sankt Petersburg im März wegen des Ukraine-Krieges eingestellt. Das Unternehmen war auf Anfrage von Reuters nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar.