Hyundai will 71 Milliarden Euro bis 2030 investieren

Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor will bis 2030 umgerechnet 71 Mrd. Euro (95,5 Billionen Won) investieren. Rund ein Fünftel davon soll auf die Entwicklung von Elektrofahrzeugen entfallen, erklärte der Konzern am Mittwoch. Ende 2020 hatte Hyundai angekündigt, bis 2040 einen Anteil am globalen Markt für E-Autos von 8 bis 10 Prozent erreichen zu wollen. Gemessen am Umsatz zählt der Autokonzern samt seiner Tochter Kia zu den weltweit zehn größten Autoherstellern.