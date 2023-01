Hugo Boss mit Umsatz- und Gewinnsprung

Der deutsche Modehändler Hugo Boss hat im vergangenen Geschäftsjahr der hohen Inflation getrotzt und Umsatz und Ergebnis deutlich nach oben geschraubt. Dabei verzeichnete das Unternehmen nochmals eine starke Dynamik im vierten Quartal, wie Hugo Boss am Dienstag in Metzingen mitteilte.

So legte der Umsatz in diesem Zeitraum um 18 Prozent auf knapp 1,1 Mrd. Euro zu und überschritt erstmals die Milliardenmarke in einem Quartal. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg um 4 Prozent auf 104 Mio. Euro.

Auch im Gesamtjahr war bei dem Premiummodehersteller nichts von einer sinkenden Konsumstimmung zu spüren. Der Umsatz stieg um 31 Prozent auf 3,65 Mrd. Euro. Das Ebit sprang um 47 Prozent auf 335 Mio. Euro. Damit übertraf Hugo Boss seine erst vergangenen November erhöhte Prognose, die am oberen Ende der Spanne von einem Ebit von 330 Mio. und von einem Umsatz von 3,6 Mrd. Euro ausgegangen war. Auch schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet.