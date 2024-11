© APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Modekonzern Hugo Boss bekommt die anhaltend schlechte Konsumlaune auch im dritten Quartal zu spüren. Dabei ist es vor allem die schwache Nachfrage in Asien (minus 7 Prozent) und dort vor allem in China, die dem Herren- und Damenausstatter zu schaffen macht, wie Boss am Dienstag mitteilte. Dagegen konnte Boss in Amerika (plus 4 Prozent) und der Region Europa, Naher Osten und Afrika (plus 1 Prozent) zulegen.