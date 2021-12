Huawei erwartet 2021 Umsatzrückgang von 30 Prozent

Der chinesische Netzwerkausrüster und Smartphonehersteller Huawei rechnet für das zu Ende gehende Jahr mit einem Umsatzrückgang von fast 30 Prozent. Dieser werde 2021 bei 634 Milliarden Yuan (rund 88 Milliarden Euro) liegen, schrieb der rotierende Chairman Guo Ping in einem Brief an die Mitarbeiter, der auf der Internetseite des Konzerns veröffentlicht wurde. Das sind 29 Prozent weniger als im Vorjahr mit einem Umsatz vom 891 Milliarden Yuan.

"Ein unvorhersehbares Umfeld für die Wirtschaft, die Politisierung von Technologie und ein Trend in Richtung Deglobalisierung sind ernste Herausforderungen", hieß es in dem Brief. Die USA haben Huawei 2019 mit Sanktionen belegt, da sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit befürchteten.