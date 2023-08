HSBC verdiente im zweiten Quartal mehr als erwartet

Die britische Großbank HSBC hat im zweiten Quartal dank der höheren Zinsen und gut laufender Geschäfte an den Finanzmärkten den Gewinn deutlich gesteigert. Der Gewinn sei um 27 Prozent auf 6,6 Mrd. US-Dollar (knapp 6 Mrd. Euro) geklettert, teilte die vor allem in Asien aktive Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Die Erträge legten um 38 Prozent auf 16,7 Mrd. Dollar zu. Damit übertraf die Bank die Erwartungen der Experten.

Konzernchef Noel Quinn erhöhte zudem die 2023er-Prognose für den Zinsüberschuss. Außerdem legte er die Latte für die Eigenkapitalrendite im laufenden und kommenden Jahr höher und kündigte den Rückkauf weiterer Aktien für bis zu 2 Mrd. Dollar an.