HSBC pumpt knapp 2 Milliarden Pfund in britische SVB-Tochter

Die britische Großbank HSBC versorgt die britische Tochter der kollabierten Silicon Valley Bank nach der Übernahme mit frischem Geld. "Wir haben der SVB UK knapp zwei Milliarden Pfund (2,3 Mrd. Euro, Anm.) an Liquidität zur Verfügung gestellt und wir sind bereit, wenn nötig, mehr Geld und mehr Liquidität einzusetzen", hieß es am Mittwoch in einer internen Mitteilung der HSBC, die auch von Bankchef Noel Quinn unterzeichnet war.

Ein Sprecher bestätigte die Hausmitteilung, nahm jedoch keine Stellung dazu. Europas größtes Geldhaus hatte im Rahmen einer Rettungsaktion der britischen Notenbank und des Finanzministeriums die britische Tochter der in die Pleite gerutschten Silicon Valley Bank für ein Pfund übernommen.

"Bitte, arbeitet wie gewohnt weiter", hieß es in der internen Notiz an die Beschäftigten der britischen SVB. "Es ist wichtig, dass Sie die Kunden weiterhin so bedienen, wie Sie es bisher taten." Die Einlagen und Kredite der SVB-Kunden seien durch die Integration in die HSBC sicher.