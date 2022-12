HSBC stellt Finanzierung neuer Öl- und Gasprojekte ein

Die britische Großbank HSBC will die Finanzierung neuer Öl- und Gasförderprojekte einstellen, die nach 2021 genehmigt wurden. Zudem sollen die Kunden aus der Energiebranche detailliertere Pläne vorlegen, wie sie ihre Kohlenstoffemissionen künftig reduzieren wollen, teilte HSBC am Mittwoch mit. Der Kurswechsel des britischen Kreditinstituts folgt auf ähnliche Strategieänderungen der Lloyds Bank und des französischen Geldhauses Credit Agricole.

Ihre Firmenkunden aus der Energieversorgung will die HSBC weiter in ihrer Transformation hin zu sauberen Energiequellen begleiten. "Die Welt kann nicht in die Zukunft der Netto-Null-Energie steuern, ohne die Energieversorger in den Mittelpunkt der Transformation zu stellen", sagte Nachhaltigkeitschefin Celine Herweijer.