Honda und Nissan wollen Gewinne kräftig steigern

Die japanischen Autobauer Honda und Nissan peilen beide im Geschäftsjahr 2023/24 höhere Gewinne an. Honda erwartet für das am 1. April begonnene Geschäftsjahr einen Anstieg des Betriebsgewinns um 19,1 Prozent auf eine Billion Yen (6,75 Mrd. Euro), wie der zweitgrößte japanische Autohersteller am Donnerstag mitteilte.

Die positive Prognose folgt auf einen eher verhaltenen Jahresabschluss des Tokioter Unternehmens, das im Schlussquartal mit einem operativen Ergebnis von 105,5 Mrd. Yen deutlich unter den Schätzungen der Analysten lag. Diese hatten im Schnitt mit 164,78 Mrd. Yen gerechnet. Für das Gesamtjahr verzeichnete Honda einen Rückgang von 3,7 Prozent auf 839,3 Mrd. Yen.

Auch beim kleineren Konkurrenten aus der Nachbarstadt Yokohama sollen die Geschäfte heuer besser laufen. Nissan rechnet damit, in Nordamerika um 29 Prozent und in Europa um 27 Prozent mehr Fahrzeuge zu verkaufen. Auch in China soll der Autoabsatz zulegen, wenn auch mit acht Prozent etwas bescheidener. Durch Verbesserung der Verkaufsqualität, bessere Preisgestaltung, weitere Stärkung der Finanzdisziplin und Kontrolle der Fixkosten will Nissan das Betriebsergebnis um 38 Prozent auf 520 Mrd. Yen steigern.