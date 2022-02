Honda hebt Jahresausblick trotz Gewinnrückgangs an

Trotz des anhaltenden Chipmangels und enttäuschender Quartalszahlen auf operativer Ebene blickt Japans zweitgrößter Autohersteller Honda optimistisch auf das Gesamtjahr. Nun erwartet Honda für 2021/22 (per 31. März) einen Betriebsgewinn von 800 Milliarden Yen (6,1 Mrd. Euro) statt der bisher in Aussicht gestellten 660 Milliarden, wie der Konzern mitteilte.

Im dritten Quartal belasteten allerdings der Rückgang des Autoabsatzes wegen der Lieferengpässe bei Halbleitern und höherer Rohstoffkosten den operativen Gewinn. Der Betriebsgewinn sank per Ende Dezember um 17 Prozent auf 229 Mrd. Yen. Honda hält jedoch an seinem Plan fest, im laufenden Geschäftsjahr 4,2 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen - in den vorangegangenen zwölf Monaten hatte das Unternehmen noch 4,5 Millionen geliefert.