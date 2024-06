Hollywoodschauspieler Donald Sutherland gestorben

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FRAZER HARRISON home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Hollywoodlegende Donald Sutherland ist tot. Der kanadische Schauspieler verstarb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren, wie sein Sohn Kiefer Sutherland - ebenfalls erfolgreicher Schauspieler ("24") - auf X (vormals Twitter) mitteilte: "Ich persönlich denke, dass er einer der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films ist. Nie von einer Rolle eingeschüchtert, gut, schlecht oder hässlich. Er hat geliebt, was er getan hat, und getan, was er geliebt hat."

von APA