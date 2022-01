Holcim veräußert Zementgeschäft in Nordirland

Holcim setzt den Umbau seines Portfolios weiter fort. Der Baustoffkonzern veräußert das Zementgeschäft in Nordirland, wie er am Dienstag mitteilte. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 70 Millionen Franken zugrunde (67,9 Mio. Euro). Das Zementgeschäft in Nordirland von Holcim hat eine Produktionskapazität von 450.000 Tonnen im Jahr. Käufer ist das lokale Bauunternehmen Cookstown Cement Ltd.

Dieses wurde von einem langjährigen Geschäftspartner von Holcim neu gegründet. Cookstown ist laut Holcim besser positioniert, um langfristig in das Wachstum des Geschäfts zu investieren. Außerdem bringe der Verkauf die "Strategie 2025 - Accelerating Green Growth" einen weiteren Schritt voran.

Holcim bewegt sich im Rahmen dieser Strategie vermehrt weg vom teuren und energieintensiven Zementgeschäft und baut dafür spezialisierte und margenstärkere Bereiche aus. Allein seit Mitte Dezember hat Holcim in diesem Zusammenhang bereits fünf Akquisitionen angekündigt.