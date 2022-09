Holcim schließt Verkauf seines Brasilien-Geschäfts ab

Der weltgrößte Zementkonzern Holcim hat den Verkauf seines Geschäfts in Brasilien abgeschlossen. Dies teilte das Schweizer Unternehmen am Mittwoch in Zug mit. Die Veräußerung für einen Unternehmenswert von 1,025 Mrd. Dollar (1,03 Mrd. Euro) war vor einem Jahr angekündigt worden. Holcim trennt sich schon seit längerem von wenig profitablen Geschäftsteilen. Lateinamerika bleibe für Holcim aber eine zentrale strategische Wachstumsregion, teilte das Unternehmen weiter mit.

Zuvor hatte sich der Konzern aus mehreren Ländern wie etwa Indonesien, Malaysia und Singapur zurückgezogen. Und auch einen Käufer für sein Indien-Geschäft hat der Zementkonzern schon gefunden.