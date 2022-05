Holcim schließt Übernahme der französischen PRB Gruppe ab

Holcim hat den Kauf des Herstellers von Speziallösungen für das Bauwesen PRB in Frankreich abgeschlossen. Die Übernahme war im Jänner angekündigt worden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die 1975 gegründete PRB Gruppe sei Frankreichs größter unabhängiger Hersteller von Spezialbaulösungen und solle 2022 einen Nettoumsatz von 340 Mio. Euro erzielen, heißt es in einer Mitteilung von Holcim. Die Gruppe stellt Beschichtungen, Dämmstoffe, Klebstoffe und Bodenbeläge her und beschäftigt rund 700 Mitarbeitende. Der Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen und energieeffizienten Gebäuden.

Der Kauf von PRB sei ein weiterer Schritt in der Expansion von Solutions & Products im Markt für Reparaturen und Sanierungen, wird der Chef der Region EMEA bei Holcim, Miljan Gutovic, in der Mitteilung zitiert. Bis 2025 will Holcim mit dem Geschäftsbereich Solutions & Products 30 Prozent des Umsatzes der ganzen Gruppe generieren. 2021 nahm Holcim mit der Sparte 3,6 Mrd. Franken (3,5 Mrd. Euro) ein, das entspricht einem Umsatzanteil von 13 Prozent.