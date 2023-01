Holcim übernimmt Steinbrüche in den USA

Der Zementkonzern Holcim verstärkt sich in den USA. Das Schweizer Unternehmen übernimmt die Sand- und Zuschlagstoffgruben von Pioneer Landscape Centers, wie Holcim am Montag mitteilte. Die Transaktion umfasse 13 Steinbrüche in den Regionen Denver, Phoenix und Colorado Springs und ergänze den Erwerb von Zuschlagstoffreserven in Colorado durch Holcim im Dezember 2022.

Der Konzern erwartete in diesen Regionen starkes Wachstum und verfüge im Zuschlagsstoff-Geschäft dort nun für Jahrzehnte über Reserven.